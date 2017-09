‘Oppassen met export Surinaams water’.

24 juli 2014 | |

PARAMARIBO, 24 jul – Het exporteren van zoet water mag dan een miljardenhandel lijken, voorzichtigheid is absoluut geboden. Dit stelt hoogleraar klimaat & water Sieuwnath Naipal. Milieuorganisatie Conservation International Suriname, CIS, vindt de export juist een machtige inkomstenbron.

Suriname zit in de top van landen met de meeste hoeveelheid drinkwater. Het land heeft een reserve van ruim tweehonderd miljoen liter per hoofd van de bevolking. Per gezin wordt ongeveer duizend liter per dag verbruikt. Export van drie procent van het zoetwater dat per jaar in zee wordt geloosd, zou Suriname al ruim vier miljard dollar opleveren. “Toch kleven er ook nadelen aan de plannen voor waterexport”, zegt Naipal tegenover de Ware Tijd.

Het water dat in zee terechtkomt heeft ook een natuurlijke functies. “Het is onderdeel van het ecosysteem aan de kust. En daar mag je niet mee experimenteren”, aldus Naipal. Er zou tenminste behoorlijk wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd moeten worden. CIS-directeur John Goedschalk zei tijdens een discussie over de exportmogelijkheden van water dat het kan meevallen. Het water kan dichtbij huis verkocht worden, namelijk het Caribisch gebied.