19-jarige Surinamer jongste piloot US Airways

25 juni 2007

PARAMARIBO, 25 jun – De negentienjarige Shane Jessurun heeft zich in recordtijd weten op te werken tot jongste piloot van het Amerikaanse US Airways. Shane is bevoegd een CRJ700 straalvliegtuig met een capaciteit van 70 personen te besturen. Volgens vader Kurt Jessurun is weer eens bewezen dat “jonge Surinamers voor niemand hoeven onder te doen.”

De enige voorwaarde is dat ze in de gelegenheid worden gesteld te presteren. Het is dan ook meer dan noodzakelijk om in Suriname zélf voldoende mogelijkheden te creëren voor jonge Surinamers, zodat die hun dromen ten volle kunnen benutten. “Tot voordeel van zichzelf én onze jonge republiek”, zegt Kurt Jessurun tegenover de Ware Tijd.

Shane is na de middelbare school en de privé-school Alpha Max in Paramaribo voor vervolgonderwijs vertrokken naar de VS. In 2005 begon zijn vliegtraining en slaagde hij er binnen de kortste keren in de vereiste modules te halen. Hoewel hij nog geen drieëntwintig is om het vliegexamen te doen en niet echt veel vlieguren in zijn logboek heeft staan, besloot hij te solliciteren.

Uiteindelijk werd hij door US Airways geselecteerd voor intensieve training op straalvliegtuigen. Nu mag Shane vliegen in het noordoostelijk deel van de VS, met uitzwaai naar Canada en het Caribisch gebied. “Hij is bijzonder gemotiveerd en steekt zijn Surinamerschap niet onder stoelen of banken. Hij is een bescheiden, rustige jongeman die overal opvalt, niet alleen door zijn imposante fysieke verschijning maar vooral door de kalmte welke hem eigen is”, aldus Kurt Jessurun.