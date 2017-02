Import moet kipprijs laag houden in Suriname

8 februari 2017 | |

PARAMARIBO, 8 feb – De import van kippenvlees moet vooral de prijs laag houden in Suriname. Dit zegt minister Soeresh Algoe van Landbouw Veeteelt & Visserij. Dat importeurs de voorkeur krijgen boven het eigen product is niet waar. Het parlement is het totaal oneens.

De Surinaamse producent zou best wat meer beschermd mogen worden. Het is niet eens zo dat de regering geen wetgeving voor handen heeft. Sinds 2004 bestaat een wet die een heffing van veertig procent mogelijk maakt om de import van kippenvlees. De bedoeling was sindsdien dat producenten in Suriname zelf beschermd worden. De produdenten of kwekers klagen al decennia over oneerlijke concurrentie.

Importkip uit massakwekerijen is veel goedkoper. Volgens Algoe wordt er bewust gebruik gemaakt van de lage prijs. Consumenten worden zo beschermd. Aangezien kippenvlees in Suriname doorgaat als ‘vlees voor alle vleeseters’ is het gewild en het meest verkocht. In het parlement wordt nu aangedrongen op ‘meer bescherming’. Algoe is bang dat de prijs omhoog zal schieten en de kwekers niet genoeg kunnen leveren.