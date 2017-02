Tropenmuseum op zoek naar gedeeld slavernijverleden

7 februari 2017 | |

Op donderdag 9 februari organiseert het Tropenmuseum de conferentie Een Gedeelde Geschiedenis: gesprekken over het slavernijverleden. Met dit evenement wil het museum aankaarten hoe het slavernijverleden wordt besproken, herinnerd of vergeten. Academici, kunstenaars, muzikanten en activisten gaan met elkaar in gesprek over hoe we het slavernijverleden, bijvoorbeeld in Suriname, een plek kunnen geven in kunst, cultuur en onderwijs. Eregast is Dr. Lonnie Bunch, directeur van het Smithsonian National Museum of African American History and Culture. De Nederlandse rapper Glen Faria verzorgt een muzikaal optreden.

Welke sporen heeft het slavernijverleden achtergelaten in onze hedendaagse samenleving? Hoe maken we het slavernijverleden tot een gemeenschappelijk erkend verleden? En hoe zorgen we voor een rechtvaardiger heden en veerkrachtigere toekomst? Vragen zoals deze vormen het vertrekpunt voor discussies met onder andere sociaal en cultureel antropoloog Gloria Wekker, politicus Barryl Biekman, kunstenaar/activist Quinsy Gario en auteur/columnist Simone van Saarloos.

Het evenement is inmiddels uitverkocht. Opvallen is dat 77% van de tickets is gekocht door voornamelijk in Amsterdam wonende jongeren tussen de 18 en 35 jaar. Hieruit blijkt een grote behoefte onder Amsterdamse jongeren om het slavernijverleden bespreekbaar te maken.