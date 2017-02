Videoclip voor titelsong film ‘Tuintje in mijn hart’ opgenomen

7 februari 2017 | |

Vanaf 2 maart is de tropische feelgoodfilm ‘Tuintje in mijn hart’, van de makers van Verliefd op Ibiza en Toscaanse Bruiloft, in de Nederlandse bioscopen te zien. De cast heeft voor de opnames langere tijd in Suriname doorgebracht maar ook meegewerkt aan de titelsong van deze film. Vandaag wordt de videoclip voor de titelsong van ‘Tuintje in mijn hart’ geschoten in Hilversum.

Voor deze titelsong is een samenwerking aangegaan met de Nederlandse rapper en stand-upcomedian van Surinaamse afkomst O-Dog, die zelf ook een rol heeft in de film. Hij heeft het nummer ‘Je Bent Nooit Alleen’ gemaakt. O-Dog, oftewel Earlrandall de Randamie, was afgelopen week samen met zijn broer Typhoon te zien bij Amstel Live.

Naast een gospelkoor heeft O-Dog ook de cast weten te strikken voor het nummer. De cast heeft het nummer onlangs ingezongen en vandaag wordt met hen de videoclip opgenomen. In de videoclip zijn o.a. te zien Edwin Jonker, Leo Alkemade, Fockeline Ouwerkerk, Sanne Vogel, Pip Pellens, Juvat Westendorp, Sanne Langelaar, Jörgen Raymann, Jetty Mathurin, Imanuelle Grives, Mike Libanon, Sergio Romero IJssel, Jade Olieberg, O-Dog en Ronny & Eric (Deng Boy).

Ook de Surinaamse zanger Damaru is in de film te horen met de originele versie van het lied, waaraan de film haar naam te danken heeft: