Surinaamse coryfeeën eren muzikant Clarence Breeveld in Houten

4 februari 2017

Bryan B, Ronald Snijders, Oscar Harris, Manoushka Zeegelaar-Breeveld en anderen geven acte de présence ter ere van het 55 jarig jubileum van zanger, gitarist en componist Clarence Breeveld. De Surinaamse Gospel en Kaseko zanger is ongeneeslijk ziek en met een speciaal aan hem opgedragen concert genaamd ‘Thank You Clarence’ uiten de artiesten hun waardering voor zijn bijdrage aan de Surinaams-Nederlandse muziek. Zijn broer Borger Breeveld zal de presentatie voor zijn rekening nemen.

Clarence Breeveld (68) staat al sinds zijn dertiende op het podium. Met zijn gitaar en een scala aan muziekformaties en koren wist hij steeds op een unieke wijze een breed repertoire ten gehore te brengen. Van Gospel, Bluegrass en Country, tot Surinaamse Kaseko en Nederlandstalige kerkliederen. Een zanger die zowel op grote Gospel festivals te zien was, maar net zo goed stad en land afreisde voor een optreden op een verjaardag of begrafenis.

Midden jaren ‘60 won hij als tiener het Surinam Songfestival met zijn toenmalige band ‘The Little Stars’ en besloot zijn muzikale carrière naar een hoger niveau te tillen. In samenwerking met o.a. Ronald Snijders en later als duo met Hannah Belliot bracht hij de eerste albums uit. Na deze periode ging hij verder als solist en bracht diverse soloalbums uit zoals ‘Clarence Breeveld Sings and Plays‘, ‘Pikin Misi Kon Dansi’, ‘One Day At A Time’, en ‘Freedom’, samen met 1500 kinderen van de Ridderkerkse Kinderkoren. Met dit koor ging hij ook op tournee. Zijn laatste CD heet ‘Clarence Breeveld introduces Yvonne van der Wal’. In het TV programma ‘Raymann Is Laat’ was zijn interpretatie van ‘Ala Presi’ jarenlang wekelijks te horen.

Clarence Breeveld deed ook geregeld TV optredens in Suriname en Nederland. Tevens was hij in de jaren ’80 te zien als acteur in Nederlandse series als ‘Mijn Idee’ en ‘Familie Wijntak’.

Zondagavond 12 februari komen gerenommeerde musici en vocalisten samen om Clarence Breeveld te eren en te bedanken voor zijn muzikaliteit en bijdrage aan de Surinaams-Nederlandse muziek. Het concert is gratis, maar vooraf aanmelden is verplicht.

Datum & tijd: 12-2-2017 18.30-21.00

contact/pers: thankyouclarence@gmail.com

Locatie: Theater Aan De Slinger, De Slinger 40, 3995 DE Houten

Facebook event: http://bit.ly/2jLiaZ2

Link voor aanmelden (verplicht!): http://bit.ly/2jKUVOZ