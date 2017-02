Regeercoalitie Suriname zit rit rustig uit

4 februari 2017 | |

PARAMARIBO, 4 feb – De coalitie onder leiding van de NDP peinst er niet over de macht uit handen te geven. In elk geval niet voor 2020 wanneer het weer tijd is voor algemene verkiezingen. NDP-fractieleider André Misiekaba voelt zich prima in zijn val, geroep om het ”mandaat teruggeven” ten spijt.

Politiek is er totaal geen reden en de grondwet is ook helder. “Wat dat betreft is de coalitie stabiel, waardoor vervroegde verkiezingen niet aan de orde zijn. Op zijn laatst zullen de verkiezingen op vijf en twintig mei 2020 worden gehouden”, zegt Misiekaba tegenover de Ware Tijd. Toestanden als in de jaren negentig met de toenmalige NDP-geleide coalitie zet hij niet weer gebeuren. De NDP beschikt nu over een ‘stabiele’ meerderheid in het parlement. Ook is er de steun van partners.

Die partners zijn de BEP van Celsius Waterberg en de afvallige parlementariërs van Pertjajah Luhur. Waterberg garandeert een veilige rit tot het eind. Niet eens de slagen van de crisis konden de coalitie op haar grondvesten doen schudden. Bovendien is het nu tijd voor optimisme. “Waarom zouden we aftreden, terwijl we precies weten wat moet gebeuren om verder orde op zaken stellen? We zullen onze uitgaven moeten beperken en onze inkomsten moeten verhogen en we zijn goed op weg dat te doen”, aldus Waterberg.