Shows Clifton Braam in Suriname uitverkocht

3 februari 2017

De opvoeringen van de solo show ‘De Eerste Keer’ van Clifton Braam op 3, 4 en 5 februari in theater Thalia te Suriname zijn uitverkocht. De vraag bleef echter toenemen en daarom is er een extra show ingelast. Deze vindt plaats op vrijdag 10 februari. ‘De Eerste Keer’ heeft hij in Nederland met succes opgevoerd, maar de Surinaamse versie is een met ‘meer saus’ erbij.

Komediant Clifton Braam heeft in het verleden het podium gedeeld met verschillende artiesten maar gaat nu op solotour. Zijn maten Luciën Vrieze en Glenn Huisden (1+1=3) zijn er evenmin bij. “Ik vind het nog steeds een uitdaging. Bij stand-up komedie sta je alleen op het podium om jouw eigen tori (verhaal) te vertellen”, verklaart hij. Hij rekent op zijn ervaring op het gebied van cabaret, toneel, acteren.

2017 wordt een spannend jaar voor de ‘Surinames next big thing’ in stand-up comedy. Zijn tweede solo show komt eraan. De shows zullen in Nederland van 12 oktober tot begin 2018 plaatsvinden. Ook een eigen website is in de maak. Daarnaast gaat Braam in maart weer als MC fungeren voor de theatertoer ‘Kaseko in Concert 2’ in Nederland. De artiest heeft in december een grote verrassing voor Suriname in petto. Voorlopig wil hij nog niets daarover kwijt.