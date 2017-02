‘Heerschappij’ Openbaar Ministerie Suriname voorbij

31 januari 2017 | |

PARAMARIBO, 31 jan – “De heerschappij van het Openbaar Ministerie houdt op wanneer het strafproces al is begonnen.” Dit stelt de krijgsraad in haar motivering van het besluit om het strafproces rond de decembermoorden voort te zetten. Pogingen om via het Openbaar Ministerie het proces te stuiten, zijn dan ook gedoemd te mislukken.

Het Openbaar Ministerie is de instantie die justitieel ingrijpt bij strafrechtelijke handelingen. In het proces rond de decembermoorden is het niet anders geweest. Maar de macht of heerschappij van het Openbaar Ministerie is besperkt. Deze beperking is aan het begin van het strafproces. Dan neemt de rechter over of in dit geval de krijgsraad. Vanuit de regering en het parlement zijn zeker twee pogingen ondernomen.

De eerste poging was via de wijziging van de amnestiewet van 1992. Met de wijziging moesten ook de verdachten van acht december 1982 gevrijwaard worden van vervolging. Toen dit niet van invloed bleek, werd de grondwet erbij gehaald. Met een beroep op een artikel over staatsveiligheid gaf de regering het Openbaar Ministerie de opdracht de vervolging te stoppen. De krijgsraad oordeelt anders.