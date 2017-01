Heiligverklaring Peerke Donders stap dichterbij door wonder

30 januari 2017 | |

De heiligverklaring van de bekende Tilburgse priester Petrus (Peerke) Donders is mogelijk een stapje dichterbij gekomen door de uitkomst van een speciaal onderzoek. Uit wetenschappelijk onderzoek van zijn stoffelijke resten, waaronder botsplinters, die in de basiliek in Paramaribo liggen en uit speciaal DNA-onderzoek is naar voren gekomen dat Donders geen lepra had. Dit ondanks het feit dat hij bijna dertig jaar tussen leprapatiënten op Batavia in Suriname werkte en leefde.

Donders is in 1982 door paus Johannes Paulus II in Rome zalig verklaard, een voorstadium voor een heiligverklaring. Aan een heiligverklaring door de paus gaat een langdurig onderzoek vooraf. Een van de criteria daarbij is dat de kandidaat-heilige in verband kan worden gebracht met wonderen. Dat kon tot nu toe niet, maar de bovengenoemde uitkomst van recent onderzoek heeft iets aan het licht gebracht, dat het Vaticaan mogelijk toch als wonder zal zien.

Al jaren zijn mensen op zoek naar een wonder om Peerke Donders, die in 1887 stierf, heilig verklaard te krijgen. Uit het onderzoek, dat in Suriname plaats vond, blijkt dus dat Donders ondanks 27 jaar lang werken met leprapatiënten de zeer besmettelijke ziekte zelf niet opliep. Dat zou het wonder kunnen zijn waar fans van de priester op hopen.