Prijswinnende Surinaamse documentaire online te zien

Fred Pansa is een Surinaamse Marron die excursies naar het binnenland van Suriname organiseert voor toeristen. De jonge Nederlandse documentairemakers Marije Huijsman en Sietse van der Molen raakten danig onder de indruk van zijn bevlogenheid dat zij besloten een documentaire over hem te maken getiteld ‘Duizend Procent’. De film gaat over het dubbelleven dat de Marron Fred Pansa leidt door zowel in Paramaribo als in de jungle te leven.

Sinds de Nederlandse première afgelopen juni hebben de makers de derde juryprijs op het documentairefestival CampusDoc in ontvangst mogen nemen, draaide de film voor Surinamers in de Amsterdamse Bijlmer en kregen ze nominaties voor internationale filmfestivals.

De Surinaamse gemeenschap in Nederland heeft de film al in hun harten gesloten, maar het is tot nu toe lastig geweest om hem ook in Suriname onder de aandacht te brengen door de kleine hoeveelheid Surinaamse filmfestivals. Dat probleem is nu opgelost, aangezien de film sinds deze week ook online te bekijken is. Onder andere via de documentairewebsite 2Doc.nl, waar hij al meer dan 12.000 keer bekeken is of gewoon hieronder: