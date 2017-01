Herdenking 68 jaar VHP in Suriname

23 januari 2017 | |

De Vooruitstrevende Hervormings Partij(VHP) vierde afgelopen week haar 68-jarig bestaan. In verband hiermee vond op het terrein van De Olifant een kranslegging plaats bij het standbeeld van Mr. Jagernath Lachmon. Lachmon was een der oprichters van een voorloper van de VHP en werd in 1949 voorzitter van de partij tot zijn dood in 2001. In een korte toespraak voorafgaand memoreerde VHP voorzitter Chan Santokhi het betekenisvolle werk van Lachmon, de nestor van Surinaamse politici in zijn tijd. Volgens Santokhi blijft de achteruitkijkspiegel belangrijk omdat men door het verleden te kennen het heden kan begrijpen.

VHP voorzitter Santokhi noemde de politieke erfenissen van Lachmon waaronder de verbroederingspolitiek waarmee meerdere malen de eenheid in ons land bewaard is gebleven. “Deze verbroederingspolitiek is met een nieuw elan terug te zien is in de leden van het bestuur en andere organen van de VHP, maar vooral ook in de nieuwe leden die zich aanmelden bij de partij. De erfenis van het gedachtegoed van Lachmon blijft de Partij inspireren om zich te blijven inzetten voor een welvarend Suriname op basis van wederzijds respect, vertrouwen en begrip” aldus Santokhi.

Na de kranslegging werd het programma vervolgd met een dankdienst van de geestelijken, waarna voorzitters van politieke partijen en hun afgevaardigden felicitatieboodschappen uitbrachten aan de partij.