Crowdfunding voor digitalisering slavenregisters in Suriname

23 januari 2017 | |

Vandaag ging in Suriname en Nederland het project ‘Help mee! Maak de Surinaamse slavenregisters openbaar’ van start. De universiteiten van Nijmegen en Paramaribo willen ongeveer 80.000 mensen, die in de negentiende eeuw tot slaaf zijn gemaakt in Suriname, voor een breed publiek zichtbaar maken middels een online slavenregister.

De slavenregisters in het Nationaal Archief Suriname zijn de enige archiefbron waarin vrijwel alle slaafgemaakte mensen in Suriname te volgen zijn. Een ontroerend en tegelijkertijd schokkend inzicht in de levens van mensen in slavernij tussen 1830 en de afschaffing van de slavernij in 1863. De slavenregisters zijn uniek in de wereld, een monument voor het Surinaams-Nederlandse slavernijverleden.

Het startsein is in Suriname gegeven in het gebouw van het Nationaal Archief Suriname, door Maurits Hassankhan van de Anton de Kom Universiteit van Suriname(FOTO). De hoop is om de benodigde 25.000 euro bij elkaar te krijgen voor de uitvoering van het digitalisatieplan. Hiervoor is dit Crowdfundings project opgezet.