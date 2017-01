Weer problemen met KLM toestel ‘City of Lima’

17 januari 2017 | |

Een Boeing 747 van KLM die maandag met 376 passagiers onderweg was naar de Keniaanse hoofdstad Nairobi, is omgekeerd en weer teruggevlogen naar Schiphol vanwege een “technisch mankement”. Wat er precies aan de hand was met het toestel genaamd ‘City of Lima’, was toen niet duidelijk. Later bleek het te gaan om een technisch mankement aan een vleugel.

Eergisteren was er aan boord van hetzelfde toestel, City of Lima, ook iets aan de hand. Tijdens een vlucht vanuit Suriname naar Schiphol leek er brand te zijn in het vrachtruim. De hulpdiensten op Schiphol stonden klaar, maar uiteindelijk bleek het loos alarm.

Volgens de NOS heeft het toestel ‘City of Lima’ uit 1991 een geschiedenis van incidenten, vooral op vluchten naar het Caribisch gebied. In 2009 keerde de Boeing 747 op de luchthaven van Curaçao voor vertrek terug naar de gate omdat ruim 20 passagiers wilden uitstappen. Ze vertrouwden het toestel niet meer, schreef de website Luchtvaartnieuws.nl destijds. Het toestel zou op de Antillen een “bedenkelijke reputatie” hebben gehad.