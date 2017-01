‘Suriname moet impotente regering opzij zetten’

Op zondag 29 januari 2017 presenteert de Nederlandse platenmaatschappij Top Notch drie nieuwe verzamel-albums van klassieke Surinaamse artiesten: Iwan Esseboom & the Funmasters, Master Blaster & Sukru Sani. Alle drie de albums verschijnen zowel fysiek (cd) als digitaal en zullen die dag live gepresenteerd worden in Paradiso Amsterdam. Het album van Iwan Esseboom & the Funmasters bevat zelfs twee cd’s: 1 cd met hun greatest hits, en 1 cd met gloednieuwe opnames meldt Top Notch.

Master Blaster bracht begin jaren tachtig een combinatie van kaseko, soul, reggae en son montuno, kaseko onder Cubaanse en Zuid-Amerikaanse invloeden. De band, met onder meer Frans Abori, Ramon Lappie van Laparra, Patrick Tevreden en Henry Ceder, scoorde in 1980 een grote hit met ‘Als je mij je vingertje wijst’. De formatie bracht ook parodieën op bekende liedjes: ‘Annie hou jij me tassie effe vast’, ‘Bassie en Adriaan’, ‘Wie van de Drie’, ‘Joke stop met koken’.



Halverwege de jaren tachtig richtte Patrick Tevé Tevreden in Suriname de formatie Sukru Sani op. Het repertoire bestond uit kawina in pure vorm. De muziek bleek van begin af aan geweldig aan te slaan. Daar speelde pr-man Guno Ravenberg, op dat moment werkzaam bij Radio KBC en fan van het eerste uur, een cruciale rol in. Alles bij elkaar nam de band 132 songs op waarvan de helft op naam staat van Tevreden. Een van hun bekendste nummers is ‘Pompo Lollie’.



Iwan Esseboom (1959) speelde op zijn zestiende in een kawinaband tijdens de feestavonden in het Anton de Komcentrum aan de Amsterdamse Stadhouderskade. Daarna zong hij een paar maanden bij De Vrolijke Jeugd met Marlène Waal. De kawinaband Komtjie Boys vroeg hem en weer iets later maakte hij deel uit van Bontjie Stars. Ze scoorden in 1979 een dikke carnavalshit met Madiwodo waarmee Esseboom in ‘het circuit’ terechtkwam, en speelde in shows en revues met André van Duin, Corry van Gorp en De Havenzangers. Ook kwam hij op televisie in AVRO’s Toppop en Op losse groeven van Chiel Montagne. Daarna richtte Esseboom zijn eigen band op: The Funmasters. Hun muziek sloeg aan, ook in Suriname en vanaf 1980 gingen ze elk jaar op toernee in het moederland. Een van zijn bekendste nummers is ‘Wittie Visie’ dat volgend jaar ook door DJ Gregor Salto als dance versie wordt uitgebracht.



Sranan Gowtu’ is een initiatief van platenmaatschappij Top Notch. De levensloop en ontwikkeling van de Surinaamse muziek wordt zo eindelijk vastgelegd. Als onderdeel van deze muzikale serie verschenen al eerder albums van o.a. Lieve Hugo, Trafassi, Max Nijman en Papa Touwtjie.