Gesprekken over slavernijverleden in Tropenmuseum

Wat weet men in Nederland over het slavernijverleden? Welke sporen heeft dit verleden achtergelaten die nog te voelen zijn in onze hedendaagse samenleving? En hoe maken we het slavernijverleden tot een gemeenschappelijk verleden? Academici, kunstenaars, muzikanten, activisten en belanghebbenden komen donderdag 9 februari samen in het Tropenmuseum. Zij gaan met elkaar in gesprek over hoe we het slavernijverleden een plek kunnen geven in kunst, cultuur en onderwijs en wat wij kunnen leren van andere landen. Iedereen is welkom om aan te sluiten en deel te nemen.

Met Gedeelde Geschiedenis wil het Tropenmuseum aankaarten hoe het slavernijverleden wordt besproken, herinnerd of vergeten. Het programma biedt de ruimte aan verschillende geluiden in de discussie rondom slavernij. Eregast is Dr. Lonnie Bunch, directeur van het Smithsonian’s National Museum of African American History and Culture.

Gedeelde Geschiedenis: gesprekken over het slavernijverleden | Donderdag 9 februari 2016 | Meer informatie volgt in aanloop naar het evenement.

(FOTO: ‘Happy Room’ van fotograaf: N. (Nardo) Brudet)

Deze foto komt uit de serie ‘Slaves of Holland’ waarin beelden van de slavernij zijn omgekeerd door de witte rollen door zwarte personen te laten verbeelden en vice versa. Het beeld nodigt de kijker uit tot reflectie over de omstreden rol die Nederland speelde in de slavernij. Brudet stelt zelf dat hij discussie en emotie wil stimuleren met deze fotoreeks, het confronterende karakter van het werk is niet bedoeld om te provoceren maar kwam tot stand vanuit nieuwsgierigheid. Welke reactie lokt het werk uit bij de kijker?