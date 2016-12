TUI fly vliegt met Dreamliner naar Suriname

28 december 2016 | |

Vanaf vandaag bieden Surinam Airways en TUIfly Nederland een aantal code share vluchten aan, startend in april 2017. TUI Nederland zal op basis van deze vluchten een uitgebreid aanbod pakketreizen naar Suriname in de markt zetten. Maar ook verkoop van losse tickets is mogelijk. In april wordt gestart met twee vluchten per week met de A340 van Surinam Airways en in juli 2017 zal additioneel een vlucht uitgevoerd worden met een TUIfly B787 Dreamliner.

Arjan Kers, General Manager TUI Nederland: “Suriname staat al langer op onze verlanglijst als het gaat om aanbod naar interessante verre bestemmingen. Ik ben erg enthousiast over de mogelijkheden die dit prachtige land biedt aan toeristen op het gebied van natuur, cultuur en een vakantie waarop je zowel iets kunt beleven als relaxen. De samenwerking tussen Surinam Airways en onze eigen airline TUIfly is daar een belangrijke schakel in; het maakt dat we deze vakanties voor een groter publiek bereikbaar maken”. Kers voegt daaraan toe: “We zijn trots op dit partnership waarin we samen drie maal per week vluchten aanbieden tussen Paramaribo en Amsterdam”.

Robbi Lachmising, CEO van Surinam Airways, benadrukt dat het voor Surinam Airways van belang is om met een sterke Europese partner in het internationaal reisgebeuren nieuwe marktsegmenten aan te boren en zo gezamenlijke groei in het luchttransport en toeristisch bezoek aan Suriname te bevorderen. “Op die wijze draagt Surinam Airways bij aan de nagestreefde verdere diversificatie van de Surinaamse economie”.

Tickets zullen volgens een woordvoerder stukken goedkoper zijn dan van KLM. ,,Vanaf 499 euro retour. We mikken vooral ook op Nederlandse toeristen, die pakketreizen met hotel in Suriname willen. Strandcombinaties met Curaçao zijn mogelijk.”