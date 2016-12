Roman ‘Kodjo en Mofina’ wordt verfilmd

22 december 2016 | |

Debuterend schrijver Don Sijmor(FOTO) bracht vorige maand zijn roman ‘Kodjo en Mofina’ uit. ‘Een roman uit de slaventijd’ noemt hij het; ‘een verhaal over de liefde die bloeide tussen twee mensen uit gemarginaliseerde bevolkingsgroepen in het koloniale Suriname’. En de financiering om het boek als film uit te brengen is inmiddels deels rond en de film verschijnt naar alle waarschijnlijkheid in 2018 op het witte doek.

‘Als ik een droom heb werk ik er graag naar dat het ook realiteit wordt. Dat is er van jongs af aan bij me ingestampt,’ vertelt de 24-jarige Rotterdammer. Zijn boek vertelt het verhaal van Kodjo, een jonge Marron, kleinzoon van de Granman (het dorpshoofd), die zich gevangen voelt tussen de verplichtingen die bij zijn afkomst horen en zijn gevoelens voor de inheemse Mofina die tussen Marrons opgroeide, en zelf ook op zoek is naar haar eigen identiteit.

Don Sijmor is de kleinzoon van Willem ‘Pa Sem’ Sijmor, bekend van café ’t Groentje in Groeneveen in de Bijlmer in Amsterdam Zuidoost. Pa Sem werd in 1994 gedecoreerd door de burgemeester van Amsterdam, omdat hij met gevaar voor eigen leven een jongetje redde uit een brandende flat tijdens de Bijlmerramp op 4 oktober 1992. Door zijn reddingsactie liep hij zware brandwonden op aan hoofd, arm en benen. Pa Sem overleed in 2008.

De jonge schrijver bracht het boek in eigen beheer uit; daarvoor richtte hij zijn eigen uitgeverij ‘Books by Sijmor’ op. In 2017 komen bij Books by Sijmor nog twee boeken uit van zijn hand: kinderboeken ‘Mama waarom ben ik bruin’ en Annalies’. ‘Daarnaast ben ik benaderd door verschillende mensen om ze te helpen hun boek uit te geven. 2017 wordt een druk jaar voor me,’ glimlacht hij.