Bakka’Na Party op Owru Yari ook in Amsterdam!

21 december 2016

De bekende Surinaamse Owru Yari Bakka’Na© Party, die jaarlijks op oudejaarsdag in de MAASSILO Rotterdam plaats vindt, komt dit jaar voor het eerst ook naar Amsterdam! In de super mooie locatie The BOX wordt op zaterdag 31 december 2016 van 15.00u ’s middags tot 21.30u ’s avonds afscheid genomen van Owru Yari zoals we dat in Suriname kennen! En dat gebeurt met KAWINA, BORGOE, PARBO en een hele rits aan topartiesten waaronder BROEDERLIEFDE – DYNA – GIO – F1RSTMAN – KAYENTE – LA FIESTA – PATRICK PAUL and many more!

De Owru Yari Bakka’Na© Party is meer dan 25 jaar geleden begonnen in Rotterdam, toen Surinaamse studenten in Nederland hun Owru Yari Party in de namiddag vierden. In Suriname is er op oudjaarsdag een groot feest dat ’s middags begint en laat in de vooravond eindigt, zodat je met familie oud op nieuw kunt doorbrengen. Deze traditie is jarenlang voortgezet in Rotterdam en de laatste jaren gehouden in Nighttown, (Off)Corso en tegenwoordig in de MAASSILO.

Voor velen in Noord-Holland was de rit naar Rotterdam op oudejaarsdag niet te doen, vandaar dat er dit jaar besloten is om voor alle mensen in Amsterdam en omstreken ook een gezellige Surinaamse Owru Yari Bakka’Na© Party neer te zetten! Om te vieren dat Bakka’Na© naar Amsterdam komt zijn er speciale SUPER EARLY BIRD tickets van slechts 7,50 euro beschikbaar! Haal ze nu via www.bakkana.nl

Deze Bakka’Na Party is als geen ander feest dat je ooit hebt meegemaakt. Hier vier jij het echte oudejaarsfeest zoals we dat in Suriname gewend zijn, dus mis het niet! Kijk voor alle info ook op de officiële Bakka’Na website www.bakkana.nl

Owru Yari Bakka’Na© Party

Datum: Zaterdag 31 december 2016

Tijd: Van 15.00u – 21.30u

Locatie: The BOX, Mekongweg 5, 1043 AE Amsterdam

Tickets: www.bakkana.nl

Info: 010-2151770 of 020-6145492