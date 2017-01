Vervolg op theatershow Clifton Braam komt eraan

19 november 2016 | |

Na het grote succes van de comedy shows van Clifton Braam is nu al bekend dat er een tweede theatershow van hem komt. Dat heeft zijn management George Visser en TriColour Productions laten weten. De shows zullen voor eind 2017 en begin 2018 plaatsvinden. “Ik werk nu al een beetje daaraan in mijn hoofd. Ik zie al mogelijkheden. De trend is gezet en men kijkt nu al vol verwachting uit naar een tweede show”, aldus Braam.

De in Suriname woonachtige comedian maakte in de maand oktober furore in Nederland met zijn eerste solo show ‘De Eerste keer’. Bijna alle shows waren uitverkocht inclusief Theater de Meervaart in Amsterdam waar achthonderd mensen in kunnen. “Het heeft me goed gedaan, alleen maar positieve reacties. Van theatereigenaren, die je ontvangen en je duidelijk maken dat het overweldigend is dat iemand voor het eerst zo op het podium staat en al volle zalen trekt”.

Begin februari 2017 wordt ‘De Eerste Keer’ in zijn geboorteland Suriname gespeeld en er worden mogelijkheden onderzocht voor opvoeringen op de Antillen. In maart 2017 is Braam al geboekt voor ‘Kaseko in Concert’ deel 2.