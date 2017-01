Speciale TV uitzending i.v.m. Divali, 30 oktober op NPO 2

27 oktober 2016 | |

Op zondag 30 oktober vieren miljoenen #Divali; dit is het feest van het licht. Een feest van bezinning maar ook van overwinning. Overwinning van het licht op de duisternis, van het goede op het kwade, van wijsheid op onwetendheid, daarnaast bid je en bezin je je op je eigen geluk. In verband met dit feest van het licht is er een speciale TV uitzending bij de publieke omroep op zondag 30 oktober, 17.10 uur op NPO 2.

Divali is afgeleid van het Sanskrit woord Deepavali en betekent letterlijk een rij van lampjes. Op Divalidag plaatst men na zonsondergang kleine olielampjes (diya’s) in en om het huis.

Het Divali feest roept ons op om op zoek te gaan naar het goddelijke deel en het licht in onszelf. Door het licht in ons zelf aan te wakkeren proberen we donkere eigenschappen zoals begeerte, hebzucht en haat te overwinnen. Bij het aansteken van de diya (het kleine olielampje) wordt met het opzeggen van een gebed om kennis en kracht gevraagd om onze innerlijke vijanden te verslaan en wordt symbolisch het licht in jezelf aangemaakt.

Tanja Jadnanansing (voormalig Tweede-Kamerlid PvdA) praat met inspirerende mensen die vertellen hoe zij het licht in zichzelf ontsteken en niet alleen rondom Divali, maar ook in hun dagelijks leven. Op de foto Tanja in de mandir(hindoetempel).

Allereerst praat Tanja met Shantie Singh. Zij is schrijfster, columnist en theatermaker. Haar debuutroman Vervoering verscheen in 2014; een familiekroniek van vier generaties van een Hindoestaanse familie verspreid over drie continenten in India, Suriname en Nederland. Het verbeteren van de positie van de vrouw loopt als een rode draad door haar werk. In haar vroegere carrière al, maar ook nu; als projectmanager bij de Gemeente Rotterdam is ze verantwoordelijk is voor de aanpak van eer-gerelateerd geweld, huwelijksdwang, achterlating, gedwongen geïsoleerde vrouwen, huwelijks-gevangenschap en vrouwelijke genitale verminking.

Vervolgens maakt Tanja kennis met Rhea Khoeblal. Helaas zit Rhea in een rolstoel. Maar ondanks haar beperking is zij toch op straat te vinden als straatpianist. Piano spelen is een grote passie van haar. In de Nijmeegse binnenstad speelt ze een aantal middagen in de week. Pianospelen geeft haar de ene keer rust en de andere keer weer een kick. Rhea is een hindoestaanse maar door haar ouders streng katholiek opgevoed. Zij is benieuwd wat het Divalifeest inhoudt. Immers: haar overgrootouders waren hindoe. Rhea en Tanja gaan naar de hindoetempel in Wijchen en leren alles over het Divalifeest.

Uitzending: zondag 30 oktober, 17.10 uur, NPO 2