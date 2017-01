Surinaamse keuken verovert Nederland

19 oktober 2016 | |

De Surinaamse keuken is onmiskenbaar bezig aan een opmars in Nederland. Marktleider Faja Lobi ervaart een jaarlijkse groei van 30%. De populariteit van de exotische gerechten zoals Roti Masala, Pom, Saoto, is niet alleen zichtbaar in de Surinaamse toko’s maar nu ook in de supermarkt. Recentelijk heeft Albert Heijn dit Surinaams assortiment in de wereldkeuken (naast Mexicaanse producten) van 900 filialen opgenomen. Verwacht wordt dat de Surinaamse keuken komende jaren tot de top-5 zal behoren van de populairste buitenlandse keukens in Nederland. Opvallend aan de stijgende populariteit van Surinaams eten is dat de groei niet of nauwelijks ten koste gaat van andere wereldkeukens, zoals de Mexicaanse, Thaise, Indonesische en Italiaanse keuken. Er vindt dus geen kannibalisme plaats maar er lijkt in het Nederlandse keukenkastje meer ruimte en waardering te zijn voor het Surinaamse eten.

Homemade familierecepten

“We vinden het een voorrecht dat we een steeds groter wordende groep Nederlanders kennis laten maken met de Surinaamse keuken”, zegt Jay Laigsingh, de oprichter van Faja Lobi. Met een marktaandeel van 72,5% is Faja Lobi de grootste levensmiddelenproducent van authentieke Surinaamse producten in ons land. “Onze producten worden ontwikkeld met homemade familierecepten met een uitgebalanceerde samenstelling. Die authenticiteit wordt gewaardeerd door onze achterban. Zo hebben we op Facebook meer dan 400.000 culinaire vrienden, waarmee Surinaams eten behoort tot de grootste culinaire fanpage van Nederland op Facebook. Een deel hiervan heeft roots in Suriname maar het is opvallend hoeveel Nederlanders onze producten omarmen. Dat is voor ons een groot compliment.” De waardering van Nederland blijkt ook uit het feit dat de website van Surinaams eten door het Nederlands publiek 2 jaar op rij is uitgeroepen tot de beste & populairste culinaire Website v/h Jaar 2014 en 2015.

Surinaamse recepten, een wereld vol variaties

Met de kookproducten van Faja Lobi kunnen authentieke Surinaamse gerechten zoals Roti, Kip Masala, Pom, Saoto, Moksie Metie met de easy to use recepten en de kookvideo’s van Faja Lobi simpel en snel thuis bereid worden. Wat vroeger een hele dag kostte, staat nu binnen een halfuur op tafel. De populaire Surinaamse gerechten zijn uitlopend qua smaak en bereiding, wat niet vreemd is gezien de diversiteit in bevolking. Het lekkerste van Suriname is vaak een melting pot van India, Indonesië, China, Afrika en Europa. Surinaamse gerechten zijn bovendien niet vast te pinnen op één bereidingswijze. De een zal een pepertje gebruiken, terwijl de ander in plaats van vlees juist vis of groente gebruikt. De kookgewoontes worden meestal doorgegeven van generatie op generatie binnen de familie en hebben tal van culinaire hoogstandjes in de Surinaamse keuken opgeleverd.

Top-10 Surinaamse recepten

Roti Masala

Roti

Pom

Surinaamse nasi

Surinaamse bami

Moksie Alesie (gele rijst)

Saoto soep

Bara

Losie Foroe

Moksie Meti

Over Faja Lobi Food BV

Surinaamse voedingsproducent Faja Lobi Food B.V. kent haar oorsprong in 1981, toen Jay Laigsingh als student een toko startte in Arnhem en Amsterdam, na zijn afstuderen in 1983 legde hij de basis voor Faja Lobi en begeeft zicht sinds 1993 op de Nederlandse markt. De organisatie ontwikkelt authentieke Surinaamse producten in eigen beheer. Naast de ontwikkeling van producten houdt Faja Lobi zich bezig met easy to use recepten, kookvideo’s, webshop en marketingconcepten. Op dit moment is Faja Lobi al uitgebreid verkrijgbaar bij nagenoeg alle Surinaamse toko’s, supermarkten (o.a. elke Albert Heijn en Jumbo), groothandels en ook in Suriname, Curaçao, Aruba en Bonaire.(FOTO: Gele nasi met moksie metie uit de oven)