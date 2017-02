TV: Bouterse probeert vervolging te voorkomen

29 juni 2016 | |

PARAMARIBO/DEN HAAG, 29 jun – Het TV programma Eenvandaag besteedt straks aandacht aan de huidige president van #Suriname Desi #Bouterse, die hoofdverdachte is in de moord op 15 mensen tijdens de #decembermoorden in 1982. In 2007 ging het strafproces rondom deze decembermoorden van start en in 2012 legde het Surinaamse parlement (waar de #NDP van Bouterse de meerderheid geniet) het proces lam. Het decembermoordenproces staat echter op punt van hervatten op 30 juni en Bouterse probeert vandaag in het parlement de voortgang van zijn eigen vervolging te blokkeren.

Hij zet nu alles op alles om te voorkomen dat het proces, dat voor morgen gepland staat, weer van start gaat. De president beroept zich nu op artikel 148 in de grondwet: die stelt dat de regering in het belang van de staatsveiligheid het Openbaar Ministerie het bevel kan geven te stoppen met vervolgen. Volgens Bouterse is er een ‘constitutionele crisis’ uitgebroken. De Surinaamse president wil hoe dan ook voorkomen dat de zitting morgen doorgaat.

Hoe ver kan hij gaan? Het TV programma Eenvandaag spreekt met Henry Behr, zijn broer, journalist Bram Behr, werd op 8 december vermoord. Hij herkent de spanning die ook heerste aan de vooravond van de moorden van 1982. Ze spreken ook met politicoloog en columnist Giwanni Zeggen.

Eenvandaag 29 juni 2016, 18:15 – 18:45 uur op NPO 1