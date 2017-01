31 januari 2010 | |

Door Iwan Brave – “Drie jaar, een maand en elf dagen”, antwoordde ik op de vraag van een vroegere collega hoe lang ik was weggeweest. “Als je zo precies hebt zitten tellen, dan moet je Suriname wel heel erg hebben gemist.” Eigenlijk wou ik me verzetten tegen haar conclusie – want in het vliegtuig had ik alle tijd om na te tellen en te overdenken. Maar ik vond het een mooie gedachte.

Wel heb ik het leven in Amsterdam bewust van dag tot dag genomen om daadwerkelijk niet verscheurd te raken, vanwege mijn gezin dat in Suriname was achtergebleven. Zoals een Hindostaanse onderneemster als taxiklant tegen mij zei: “Als je bij je kinderen bent, dan smaakt rijst met zout overheerlijk. Maar als je ze niet bij je hebt dan smaakt rijst met kip naar niets.” Ze verlangde sterk naar Suriname, maar vanwege haar kinderen en kleinkinderen kon ze zich niet lossnijden. “In Nederland is het alleen werken, werken, werken maar je krijgt er niets voor terug”, dramatiseerde ze ondanks haar materiële succes.

Hoewel ik dagelijks heerlijk at, wist ik precies wat ze bedoelde. In Suriname had ik na noeste arbeid, meteen een groot welzijnsgevoel dankzij het overweldigende groen en de ruimtelijkheid. En met slechts de helft van mijn Nederlandse inkomen leef je er als die spreekwoordelijke god. Bovendien hebben de kinderen emotioneel meer aan een ‘armere papa’ dicht bij ze dan een zogenaamde ‘rijke papa’ in Nederland die regelmatig cadeautjes stuurt. En hoewel ik er onbepaalde tijd voor had uitgetrokken, was ik – volgens doelstelling – lichamelijk en mentaal weer totaal hersteld. ‘Wat wil je nú in het leven?’ vroeg ik mezelf innig af. Mijn hart antwoordde: de kinderen zien opgroeien en hun toekomst míjn project te maken. Een aanwezige vader zijn. Met Suriname als meest realistische thuisbasis.

Dat is het mooie van tijd. Ligt het voor ons dan moeten we er niet aandenken hoe lang het nog gaat duren. Maar eenmaal achter ons, is het alsof je je in een flits met een tijdmachine hebt verplaatst. En zo ligt ineens drie jaren Amsterdam tussendoor weer achter mij. Hoewel geëngageerd, had ik mij in die tien voorgaande jaren in Suriname vooral opgesteld als beschouwende journalist, waardoor de Surinaamse realiteit toch op afstand bleef. Maar nu heb ik mij voorgenomen geen toeschouwer te zijn.

Gek, alsof ik nu pas echt klaar voor ben. Waarschijnlijk omdat ik destijds in 1996 Nederland ontvlucht was als gefrustreerde ‘allochtoon’ om in 2006 Suriname als getuimelde drugsverslaafde weer te ontvluchten. Door de snelle westerse ontwikkelingen was Amsterdam ‘mijn Amsterdam’ van vroeger niet meer. Hierdoor was ik ook de afgelopen drie jaar vooral een toeschouwer. Met voor het eerst in mijn leven het beklemmende gevoel van ‘ontheemd’ zijn tussen twee landen. Nadat ik mezelf terdege had overtuigd dat het nu niet wederom om een vlucht ging, ben ik tussen de oren huiswaarts gekeerd. Lekker rijst met zout eten.

Ach, beschouwen zal ik altijd. Dat is nu eenmaal de aard van het beestje. “Zie je veranderingen?” word me steevast gevraagd. Hoewel veel trager, vertoont ook Paramaribo zichtbare en bemoedigende veranderingen. Zo is het centrum opvallend schoner. Ook de Centrale Markt is een verademing. Beslist niet meer die agupin – zwijnenstal – van enkele jaren geleden. Maar een aangenaam exotische markt waar het prettig vertoeven is. En de stadsverlichting straalt overal volgens internationale maatstaven. Aan vooral details is te merken dat Suriname gevoeliger wordt voor ordening en vooruitgang. “Het kan beter maar ze doen hun best”, zeggen ze hier.

Bij de Vreemdelingdienst kreeg ik binnen vijf minuten een visumverlenging van zes maanden cadeau! Nu kan ik op mijn gemak een verblijfsvergunning aanvragen. Op de muur prijkte: ‘Vreemdelingen van Surinaamse origine mogen aanvragen: verblijf voor bepaalde tijd OF onbepaalde tijd.’ Wauw! En ik hoef al geen werkvergunning aan te vragen. Tegen een beambte zei ik complimenterend: “Zo wordt er toch nog enigszins invulling gegeven aan de Toescheidingsovereenkomst.” Hij glimlachte: “We komen de mensen tegemoet.” Met het zonnige gevoel van welkom stak ik daarna fietsend de drukke weg over. Maar niet voordat ik mezelf nadrukkelijk had ingeprent: ‘Eerst réchts kijken, dan links’. Want het Surinaamse autoverkeer is onveranderd razend en dodelijk.

Iwan Brave