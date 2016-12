27 oktober 2009 | |

Door Pierre Heijnen (Tweede-Kamerlid PvdA) – Ik heb mijn hart verpand aan Suriname. Ik mocht er twee keer zijn. Eén keer met werkbezoek namens het gemeentebestuur van Den Haag, samen met burgemeester Deetman, en één keer met Surinaamse vrienden, vrouw en zoon met vakantie. Het zijn voor mij de enige tropische reiservaringen, dus misschien ben ik wel té positief, maar ik vond het adembenemend. Dit gold niet alleen de natuur, maar zeker ook de mensen. Wat een variëteit: creolen, hindoestanen, javanen, chinezen, boeroe’s, indianen! Plus een variëteit van landen van herkomst, teveel om op te noemen. De warmte, de rust, de vrolijkheid, het is voor de rest van mijn leven in mijn hersens en ziel gegrift.

De erfenis van het Nederlandse koloniale tijdperk is tot op de dag van vandaag in iedere straat van Paramaribo en in iedere nederzetting in ieder district nog tastbaar aanwezig: in de taal, in de namen, op school, in de winkel, in de huishoudens, op de radio en televisie, in de gebouwen, kortom in de Surinaamse cultuur. Dat gaat nooit weg, zeker niet zolang het Nederlands de officiële taal blijft.

Suriname en Nederland zijn ook definitief en voor altijd aan elkaar verbonden omdat maar liefst meer dan 350.000 Nederlanders in Suriname zijn geboren of Surinaamse ouders of voorouders hebben. Velen van hen hebben familie in Suriname wonen. Andersom, is er geen Surinamer die geen relatie heeft met iemand uit Nederland. De band tussen Suriname en Nederland is als de band tussen familieleden. Die gaat nooit verloren: je kunt elkaar gedurende enige tijd uit het oog verliezen, maar echt loslaten doe je elkaar nooit.

Tussen Nederland en Suriname bestaat een intensief en nog immer groeiend verkeer: zakelijk, familiebezoek, stagiaires, cultureel. Ik denk niet dat er een ander land op de wereld is waarin ten opzichte van de eigen bevolking verhoudingsgewijs meer Nederlanders rondlopen. Door de onafhankelijkheid en de daaruit voortvloeiende migratie naar Nederland, zijn wij allemaal een beetje Surinamer geworden. Want zoals de Nederlandse cultuur onuitroeibaar deel blijft uitmaken van Suriname, hebben al die Nederlandse Surinamers een onuitwisbaar stempel gedrukt op ons land.

De fractievoorzitters keren dit weekend terug van hun werkbezoek aan Suriname. Maar dat mag niet het einde zijn van een opflakkering in de relatie Suriname- Nederland. Ik hoop oprecht dat dit bezoek een nieuw begin inluidt, dat de Koningin op bezoek gaat naar Suriname, dat we gaan werken aan het afschaffen van de 100% controle op Schiphol, dat we gaan werken aan een vrij verkeer van personen tussen Suriname en Nederland, dat we onze landen wederzijds openstellen voor jonge mensen die studeren en stage lopen, dat Nederland de deur is voor Suriname naar Europa en Suriname voor Nederland naar Zuid-Amerika, dat we samen problemen als klimaat, milieu, honger, armoede, gezondheid te lijf gaan en kansen als handel en ontwikkeling pakken. Er moet een nieuwe vriendschapsband met Suriname worden aangegaan. Dat zijn we niet aan onze voorouders, aan ons gemeenschappelijke verleden verplicht, maar aan onze gemeenschappelijke toekomst, aan onze kinderen hier die allemaal een stukje Surinaamse identiteit meekrijgen en onze kinderen daar die allemaal een stukje Nederlandse identiteit meekrijgen.

Juist de PvdA die regeringsverantwoordelijkheid droeg ten tijde van de onafhankelijkheid van Suriname in 1975, heeft nu de verantwoordelijkheid deze nieuwe band vorm te geven.

Pierre Heijnen

Tweede-Kamerlid PvdA