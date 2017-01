30 jaar geleden verscheen mokro

1 september 2009 | |

PARAMARIBO – Dertig jaar geleden, op 31 augustus 1979, verscheen de eerste editie van het arbeidersblad Mokro onder hoofdredactie van oprichter Bram Behr, een van de slachtoffers van de decembermoorden. Het blad was communistisch geïnspireerd, op barokke wijze geïllustreerd en het legde zich haast volledig toe op de noden en strijd van de arbeiders, vakbonden, kleine landbouwers en andere achtergestelde groepen. Armoedebestrijding en politieke vrijheid waren centrale leuzen. Ook brak het blad een lans voor meer nationale zeggenschap over de natuurlijke hulpbronnen, voor wat zij noemde ‘anti-imperialisme’.

Toen de onderofficieren van Bomika om een vakbond en betere arbeidsvoorwaarden knokten koos Mokro hun zijde en kwam zelfs met een speciale editie ‘Verzet’ uit. Echter, na de staatsgreep van 25 februari 1980 nam Mokro afstand van de militaire machthebbers. ‘Revolutie is een daad van het volk, het is geen putsch’ vond het blad. Mokro werd een weekblad en maakte een enorme groei in oplage door en werd een van de meest populaire anti-dictatoriale bladen. Het weekblad legde zich nu met name toe op het aanklagen van het geweld van de militairen tegen de bevolking. Soldaten die werden mishandeld, persbreidel, stakingen die met geweld werden tegemoet getreden enzovoorts.

Bram Behr groeide uit tot een van de vooraanstaande critici van de dictatuur. Hij schreef de bestseller ‘Terreur op uitkijk’ – meer dan 10.000 exemplaren – waarin hij de moord op klein landbouwer Deta Mahesh ontmaskerde als daad van de Militaire Politie van ondercommandant Marcel Zeeuw. Hoewel daders werden veroordeeld, bleken ze vrij rond te lopen in het Fort Zeelandia toen Bram Behr op 7 april 1982 werd gearresteerd en zijn drukpers in beslag werd genomen. In het beruchte ‘Devil’ in Fort Zeelandia werd Bram Behr toen al met de dood bedreigd door de beruchte Marcel Zeeuw.

Het was ook Zeeuw die in de nacht van 7 op 8 december 1982 op de deuren in de straat van Bram Behr aanklopte op zoek naar de journalist, voor diens laatste reis naar Fort Zeelandia. Evenals alle onafhankelijke en niet-militaire media werd Mokro op 8 december 1982 door de toenmalige bevelhebber Bouterse verboden. Mokro verscheen, voordat het ophield te bestaan, daarna vele jaren in Nederland als Mokro-Dekati en later als onafhankelijk maandblad Mokro. Edities van het blad werden illegaal Suriname binnengesmokkeld.

In een reactie op 31 augustus 1979 zei oud-Mokro redacteur en strijdmakker van Bram Behr, Theo Para: “Wie Mokro zegt, zegt Bram Behr, de oprechtheid, de moed en doorzetting, dat waren de kwaliteiten die dat actiejournalistiek weekblad tot een van de belangrijkste spreekbuizen van de kleine man en vrouw in de donkerste momenten van het bestaan van de republiek, hebben gemaakt. Op het cruciale moment in 1982 was Mokro een anti-imperialistische stem voor vrije verkiezingen, voor politieke vrijheiden en sociale rechtvaardigheid. Dat de oprichter een held was moge ook blijken uit het feit dat hij zelfs in zijn laatste ogenblikken, naar ooggetuigenis van Roy Horb, het moordenaarstribunaal onder voorzitterschap van Bouterse, heeft aangeklaagd voor fascisme en moord.”