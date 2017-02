BenefietConcert in De Doelen dreigt flop te worden

8 februari 2009 | |

In De Doelen in Rotterdam wordt op maandag 23 februari 2009 om 20.15 uur een benefietconcert gehouden om geld in te zamelen voor de Surinaamse Trio-indianen. Ondanks de belangeloze deelname van een groot aantal artiesten met een Surinaamse achtergrond lijkt het concert een flop te worden. Re-Play, Mai Tai, Edsilia Rombley, Joanne Telesford, Jeannine La Rose, Bryan B. en Sabrina Starke treden op, maar er zijn nog geen 350 kaarten verkocht. Quintis Ristie, bekend van Raymann is laat, is gastheer van de avond. Jörgen Raymann zal er zelf ook bij zijn in De Doelen.

De benefiet avond is voor de Trio-indianen die wonen in een nederzetting aan de rivier in Sipaliwini. Ze zijn self-supporting, maar wat ontbreekt is een school. De kinderen zijn weliswaar leerplichtig, maar de bewoonde wereld is drie dagen reizen weg. En dus moet er een school komen in het dorp. Om dat doel te bereiken is de stichting SIPA opgericht. In samenwerking met stichting zorg samen voor ^Suriname die al enkele jaren ervaring hebben.

Het Surinaams ministerie van Onderwijs heeft inmiddels de garantie gegeven dat de school wordt erkend zodra deze er staat. En dat er dus materialen en leerkrachten naartoe gaan. Wat overblijft is de bouw. Daarvoor is een bedrag nodig van 52 duizend euro. Voldoende voor vier lokalen en twee onderkomens voor de leraren. Een volle Doelen zou op 23 februari betekenen dat het doel is bereikt, maar voorlopig ontbreekt het nog aan mensen.

Kaarten zijn te koop bij De Doelen 010-2171717 op www.dedoelen.nl en op de avond zelf is de kassa geopend