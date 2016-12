“Zwarte Surinamers beseffen racisme Sint niet”

5 december 2006 | |

PARAMARIBO, 5 dec – Afro-Surinamers in Suriname beseffen nog te weinig hoe racistisch getint het sinterklaasfeest is. Dit stelt Glenn Codfried van de Nederlandse stichting Wi Sten. De strijd die in Nederland wordt gevoerd tegen met name het fenomeen van de Zwarte Piet, moet in Suriname nog aanslaan. Het is onbegrijpelijk dat zwarten de sint zo gunstig gezind zijn.

In Suriname wordt door bepaalde delen van de bevolking nog volop gehost op 5 december. Zwarte Piet is er steevast bij en er zijn maar weinigen die er echt om malen. Wie het niet aanstaat, blijft weg. “Pieterbaas is een racistisch element van het sinterklaasfeest, het is dan triest, dat in Suriname zwarte mensen helpen om dit racistisch beeld verder de wereld in te helpen”, zegt Codfried tegenover Radio 10 .



De racistische grondslag wordt veel te weinig beseft. Wie dit feest viert is in wezen racistisch bezig. De politie zou er aan te pas moeten komen. Suriname moet het dringend over een andere boeg gooien. “Er moet een wet komen in verband met discriminatie, zwarte mensen worden nog steeds gediscrimineerd, geef de zwarte mensen die het nog niet weten, de informatie die ze bewust kan maken”, aldus Codfried.