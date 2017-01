Black holocaust

13 juni 2006 | |

Door Clark Accord –

“De doodstraf bestond uit ophangen of radbraken. Veelvuldig kwam ook de straf voor, waarbij de slaven aan de haak gehangen werden. Men sloeg deze haak dan door de vel of onder de ribben en alsof de vreselijke pijnen nog niet genoeg waren, zo werd de straf nog verzwaard door gloeiende tangen in de vlezige delen te klemmen. Ook levend verbranden van slaven was geen uitzondering in die tijd”.

Boven staande passage uit “Wij slaven van Suriname” van Anton de Kom, staat als een gloeiende brandmerk in mijn hersen gegrift.

Wie dit boek van de in Suriname geboren de Kom, de later door de koloniale overheid uit zijn geboorteland verbannen activist leest, kan niet anders dan concluderen, dat de slavernij één van de gruwelijkste misdaden tegen de menslijkheid is geweest.

” We have to write our own history, cause no body will do it for us” zei de Afro-Amerikaanse schrijver Charles Johnes tegen mij, tijdens de presentatie van zijn boek “Roman over het leven van Martin Luther King” in de Balie in Amsterdam jaren geleden.

Anton de Kom is de eerste Surinaamse nazaat van slaven die de gruwelen van de zwarte holocaust op schrift heeft gezet. Met “Wij Slaven van Suriname” is het hem gelukt een beeld van de slavernij te scheppen, vanuit het perspectief van degenen die de zweepslagen op hun rug voelden.

“Honger is een scherp zwaard” zegt een Hollands spreekwoord, maar de angst was ten allen tijde een scherper zwaard dan de honger.

De bezittende klasse van Suriname mag in het gouvernementspaleis dansen tot zij erbij neervalt, zij weet, dat er op de rand van een vulkaan gedanst wordt. Zij weet de verbittering in die zwarte menigte buiten de vensters, ook al verstaat zij de taal niet, die in de hutten der slaven wordt gesproken.

Zij weet dat de kruik onverwachts breekt, die reeds zovele malen te water werd gelaten, dat slaven soms plotseling in opstand komen tegen hun blanke meesters.

Dat de slaven niet lijdzaam de gruwelen van de slavernij, over zich heen lieten komen, en velen net als in de tweede wereld oorlog het verzet in gingen blijkt uit boven staande passage uit het boek van Anton de Kom. Dat het van belang is dat – zoals Charles Johnson beweert – we onze eigen geschiedenis schrijven, blijkt uit het feit dat zij die in opstand kwamen tegen de slavernij anders dan in veertig, vijfenveertig het geval was, in de geschiedenis boeken geen verzetshelden werden genoemd, maar brandstichters, oproerkraaiers en benamingen van gelijke aard.

Vandaag de dag zijn er gelukkig steeds meer Surinamers die zich verdiepen in de zwarte holocaust. Gewaakt moet worden dat binnen de zwarte gemeenschap individuen of groepen het alleen recht claimen over dit onderwerp te praten. Vooral in deze tijd is het van belang dat er hierover een heldere en open discussie wordt gevoerd, met respect voor de mening van een ieder.

Om de informatie over de slavernij en de landen van herkomst van de afstammelingen van de slaven voor een ieder toegankelijk te maken, is een documentatie centrum naar voorbeeld van het CIDI geen overbodige luxe.

Zo een instituut kan voorzien in de behoefte die er momenteel, bij zowel tweede en derde generatie Surinamers en Antilianen als bij Nederlandse jongeren is, naar informatie uit de landen van herkomst van de nakomelingen van de slaven.

Anton de Kom verdient gezien zijn voorlopers rol, beter dan het wanstaltig gedrocht dat nu in Zuidoost staat.